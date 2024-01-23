Макрон совершит перенесенный с 2023 года государственный визит в Германию в мае

Президент Франции впервые приедет в ФРГ с 2000 года

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в мае совершит государственный визит в Германию, который должен был состояться в июле 2023 года, но был перенесен из-за охвативших Францию беспорядков. Об этом сообщило AFP.

По данным AFP, Макрон "посетит Германию с 26 по 28 мая с государственным визитом". Это станет первым визитом такого ранга французского лидера в Германию с 2000 года.

Как указывает агентство, Макрона пригласил совершить государственный визит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Это произошло в ходе встречи двух лидеров в Берлине, куда французский президент прибыл в понедельник, чтобы почтить память ветерана германской политики Вольфганга Шойбле, умершего в конце декабря 2023 года.

Майский визит Макрона пройдет в тот момент, когда Германия будет праздновать 75-летие своей конституции, а также за несколько недель до старта Чемпионаты Европы по футболу, который начнется в Германии 14 июня.

Государственный визит Макрона изначально планировался на начало июля 2023 года. Однако он был перенесен из-за массовых беспорядков. Они вспыхнули во Франции после того, как в конце июня в парижском пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям. В начале июля беспорядки удалось подавить. По оценкам страховых компаний, общий ущерб от действий погромщиков составил более 700 млн евро. За различные нарушения около 2 тыс. участников беспорядков были осуждены.