Президент ОАЭ учредил совет по искусственному интеллекту и передовым технологиям

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сделал это, чтобы укрепить позиции Абу-Даби в отраслях

ДУБАЙ, 23 января. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян издал закон об учреждении совета по искусственному интеллекту и передовым технологиям. Об этом сообщила пресс-служба правительства Абу-Даби.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, совет привлечет представителей эмиратского и международного бизнеса к разработке программ финансирования, инвестиций и исследований, чтобы "укрепить позиции Абу-Даби в области искусственного интеллекта и передовых технологий".

Председателем совета назначен советник президента ОАЭ по национальной безопасности шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян, заместителем председателя - старший сын президента наследный принц эмирата Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.