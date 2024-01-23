Лидер демократов заявил, что в Сенате не договорились по границе и помощи Киеву

Чак Шумер подчеркнул, что у законодателей остались вопросы, по которым представители партий не достигли согласия

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США пока не смогли достичь договоренностей по некоторым вопросам относительно ужесточения контроля на южной американской границе и выделения помощи Украине. Об этом заявил в понедельник лидеров демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"Мы по-прежнему надеемся, но эта сделка, безусловно, еще не достигнута, - привела его слова газета The Hill. - Есть еще ряд вопросов, по которым согласия нет". "В таком сложном вопросе, как граница, важно не только то, что мы делаем, но и как мы это делаем. Так что консультации еще не завершены", - добавил он.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Многие республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.