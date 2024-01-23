СМИ: Израильская армия обстреливает больницу "Насер" на юге сектора Газа

Телеканал Al Mayadeen также сообщает о рейдах ЦАХАЛ в центральных и восточных районах Хан-Юниса

ДУБАЙ, 23 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля ведет интенсивный обстрел города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где находится в том числе больница "Насер". Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, израильские военные ведут массированный артиллерийский обстрел окрестностей медицинского комплекса "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Также сообщается о рейдах армии Израиля в центральных и восточных районах города.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, а позднее начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.