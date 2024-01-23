СМИ: армия обороны Израиля штурмует города на Западном берегу реки Иордан

По данным телеканала Al Mayadeen, ЦАХАЛ также начал атаковать лагерь беженцев Балата

ДУБАЙ, 23 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейды и штурмует города на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, ЦАХАЛ атакует города Аль-Хадер, расположенный к югу от Вифлеема, а также Тубас и Дахию, расположенные недалеко от Наблуса, на Западном берегу реки Иордан.

Также сообщается, что тяжелая военная техника израильтян начала штурм лагеря беженцев Балата, также расположенный недалеко от Наблуса. На крышах зданий, окружающих лагерь, размещены снайперы ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, а позднее начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.