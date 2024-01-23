Австралия объявила о новых санкциях против ХАМАС, "Исламского джихада" и "Хезболлах"

Введенные Канберрой ограничения включают запрет на въезд на территорию Австралии и заморозку любых активов, а также запрет на сделки с этими активами и помощь в организации доступа к ним

СИДНЕЙ, 23 января. /ТАСС/. Правительство Австралии объявило о введении санкций в отношении 12 физических лиц и трех палестинских организаций, связанных с палестинским движением ХАМАС, группировкой "Исламский джихад", а также шиитской организацией "Хезболлах". С соответствующим заявлением выступила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

По словам министра, новые ограничения, введенные Австралией, "совпадают с санкциями, объявленными в отношении связанных с ХАМАС граждан и организаций Соединенными Штатами, Великобританией и Евросоюзом". "К числу лиц, подпадающих под рестрикции, относятся лидеры ХАМАС, финансовые посредники, лица, обеспечивающие подготовку боевиков-террористов, а также три организации, связанные с финансированием движения", - указала Вонг, отметив, что все попавшие в санкционный список граждане и организации "считаются пособниками террористов".

Введенные Канберрой ограничения включают запрет на въезд на территорию Австралии и заморозку любых активов, связанных с попавшими под санкции гражданами и организациями, а также запрет на сделки с этими активами и помощь в организации доступа к ним.

Ранее Австралия ввела санкции в отношении палестинского движения ХАМАС, группировки "Исламский джихад" и шиитской организации "Хезболлах", также в отношении связанных с ними 17 физических и семи юридических лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.