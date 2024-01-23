Палестинский Красный полумесяц сообщил о гибели пяти человек в результате удара Израиля

Более 20 получили ранения, уточняет организация

ДУБАЙ, 23 января. /ТАСС/. По меньшей мере 5 человек погибли, более 20 были ранены в результате артиллерийского обстрела Армией обороны Израиля лагеря палестинских беженцев Джабалия в секторе Газа. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца на своей странице в X (ранее Twitter).

"Бригады скорой помощи доставили в медицинский пункт Палестинского общества Красного Полумесяца в Джабалии на севере Газы 5 погибших и 21 раненого в результате израильского обстрела лагеря беженцев Джабалия", - указано в сообщении организации.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, а после начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.