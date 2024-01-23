В ЦАХАЛ сообщили о гибели трех солдат на юге сектора Газа

Офицеры погибли в ходе боев в западной части Хан-Юниса

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель трех военнослужащих в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщила армейская пресс-служба, трое офицеров 35-й парашютно-десантной бригады ЦАХАЛ, в том числе 27-летний майор Давид Нати, 24-летний майор Илай Леви и 22-летний капитан Эяль Меворах Твито погибли в ходе боев в западной части Хан-Юниса на юге палестинского анклава.

По данным пресс-службы, количество погибших солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 200. Общее число павших израильских военных с начала нового витка палестино-израильского конфликта, составило уже 535.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.