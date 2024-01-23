СМИ: Израильские военные уничтожили тренировочный лагерь ХАМАС на севере Газы

Также был обнаружен и ликвидирован туннель, соединенный с тренировочным комплексом, пишет издание Yedioth Ahronoth

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении крупной тренировочной базы боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом пишет новостное издание Yedioth Ahronoth.

Как отмечает газета, силы ЦАХАЛ совершили рейд на тренировочный лагерь ХАМАС Аль-Джаабари в районе Дарадж-Туффа на севере сектора Газа. По информации армейской пресс-службы, в ходе рейда военнослужащими были обнаружены и уничтожены подземный тренировочный комплекс, испытательный полигон для подготовки террористов, плавательный бассейн, используемый для учений по ведению операций на море, а также служебные помещения командиров лагеря. Также был обнаружен и уничтожен 2-километровый туннель, соединенный с тренировочным комплексом.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.