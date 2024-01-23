Глава МИД Палестины обсудил с коллегами из ЕС усилия по прекращению огня в Газе

Рияд аль-Малики проинформировал участников встречи об атаке ЦАХАЛ на город Хан-Юнис, подчеркнув ответственность международного сообщества за оказание давления на Израиль

ДУБАЙ, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на полях совещания глав МИД Европейского союза в Брюсселе провел отдельные встречи с коллегами из Франции, Польши, Швеции, Испании и Кипра, на которых обсудил с ними усилия по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Министр проинформировал коллег об атаке, совершенной израильскими военными в понедельник на город Хан-Юнис на юге сектора Газа. По словам аль-Малики, необходимо усилить международное давление на Израиль, чтобы добиться прекращения агрессии и огня, а также предотвратить ухудшение ситуации в регионе, что позволит гуманитарной помощи поступать в возрастающих масштабах и создаст возможность говорить о послевоенном будущем.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.