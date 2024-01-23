В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил

В ходе тренировки будут отработаны вопросы планирования применения войск с учетом прогноза развития ситуации на европейском континенте

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Совместная штабная тренировка Вооруженных сил стартовала в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

"С 23 по 26 января на стационарных пунктах управления Вооруженных сил под руководством начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь проводится совместная штабная тренировка Вооруженных сил", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в ходе тренировки будут отработаны вопросы планирования применения войск в соответствии с учебной обстановкой, разработанной "с учетом прогноза развития ситуации на европейском континенте, а также опыта применения военной силы в современных условиях".