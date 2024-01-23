США пообещали не использовать Osprey на территории Японии без одобрения властей

Как сообщает агентство Kyodo, такое обещание дал министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. США пообещали не возобновлять использование конвертопланов Osprey, дислоцированных на территории Японии, без получения соответствующего предварительного одобрения японского правительства. Об этом журналистам сообщил министр обороны Японии Минору Кихара.

По данным агентства Kyodo, соответствующее обещание японской стороне ранее дал глава Пентагона Ллойд Остин.

29 ноября 2023 года близ побережья японского острова Якусима потерпел крушение конвертоплан Osprey американских ВС. Разбившийся конвертоплан был приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). На данный момент официально не сообщалось, что стало причиной падения конвертоплана. Военное командование США объявило, что все восемь членов экипажа погибли. В настоящее время американская сторона приостановила полеты всех своих Osprey, дислоцированных в разных частях мира.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло больше десятка крупных инцидентов, в результате которых погибли люди. Многочисленные мелкие происшествия с Osprey регулярно происходят и на территории Японии, что вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.