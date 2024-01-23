Xinhua: КНР опубликовала Белую книгу по борьбе с терроризмом

В документе указано, в частности, что правоохранительные органы намерены делать упор на профилактической и информационной работе с населением для ограждения людей от влияния экстремистских идей

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу "Китайская правовая система и практика борьбы с терроризмом", регламентирующую стандарты и зоны ответственности органов правосудия в борьбе с терроризмом. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Как говорится в документе, "Китай активно продвигает разработку стандартов предотвращения актов терроризма в ключевых отраслях и на местах, последовательно формулирует и пересматривает различные антитеррористические нормативные документы, поощряет и поддерживает антитеррористические научные исследования и технологические инновации, а также делает акцент на социальном направлении специализированной антитеррористической работы".

Подчеркивается, что Китай "продолжит жестко подавлять насильственную террористическую деятельность, эффективно обеспечивать национальную безопасность и общую социальную стабильность" и работать над тем, чтобы население ощущало себя в безопасности. Правоохранительные органы намерены делать упор на профилактической и информационной работе с населением, чтобы оградить жителей страны от влияния экстремистских идей.