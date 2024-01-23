Правительство Колумбии и повстанцы из АНО начали шестой раунд переговоров

В рамках этого диалога Куба является государством-гарантом мира, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья

ГАВАНА, 23 января. /ТАСС/. Делегации правительства Колумбии и повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) начали шестой раунд переговоров в столице Кубы в понедельник. Об этом сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Мы приветствуем открытие сегодня, 22 января, в Гаване шестого цикла мирного диалога между правительством Колумбии и АНО. Я подтверждаю приверженность Кубы как государства-гаранта миру в этой братской стране", - написал глава ведомства на странице в X. Пятый раунд переговоров прошел в столице Мексики в декабре прошлого года. По его итогам АНО пообещала прекратить похищения с целью выкупа.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает в своих рядах несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.

В ноябре 2022 года власти страны объявили о начале диалога с АНО. В июне 2023 года была достигнута договоренность о двустороннем прекращении огня с 3 августа 2023 года по 29 января 2024 года.