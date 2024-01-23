Конгрессмен заявил о развязывании федеральными властями США гражданской войны

Телеканал Fox News ранее сообщил о решении Верховного суда США убрать проволочное ограждение на американо-мексиканской границе в Техасе

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Федеральные власти США своими действиями на границе в Техасе развязывают гражданскую войну. Такое мнение высказал конгрессмен Клей Хиггинс (республиканец от штата Луизиана).

"Я думаю, что федералы развязывают гражданскую войну, а Техас должен стоять на своем", - написал Хиггинс в X (ранее Twitter).

В понедельник телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы губернатора штата Грега Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, установленную вдоль границы.

Ранее Национальная гвардия штата Техас заблокировала доступ сотрудникам федеральной пограничной службы к участку американо-мексиканской границы вдоль реки Рио-Гранде длиной примерно 2,5 мили (около 4 км).