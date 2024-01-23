В правящей партии Японии из-за скандала распустили фракцию, которую возглавлял премьер

Японская прокуратура продолжает расследование вокруг нарушений при сборе политических пожертвований

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Члены фракции правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), которую до декабря 2023 года возглавлял премьер-министр Фумио Кисида, официально утвердили решение о ее роспуске из-за скандала вокруг нарушений финансовой отчетности. Об этом сообщило агентство Kyodo.

19 января Кисида выразил надежду на то, что роспуск внутрипартийной группы поможет восстановить доверие населения Японии к политикам. Ранее о роспуске объявили члены фракции, которой при жизни руководил бывший премьер-министр Синдзо Абэ, а также участники фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи.

Японская прокуратура в настоящее время проводит расследование на фоне масштабного скандала вокруг нарушений при сборе политических пожертвований. Партийные фракции в ЛДП традиционно устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на приемы и вечера, которые приобретали в основном представители бизнеса. В некоторых случаях политики превышали квоты и фракции возвращали им разницу между установленной нормой и реально собранными средствами, что не было отражено в финансовой отчетности.

Громкий скандал привел к обвалу рейтингов поддержки до рекордно низких показателей. Из-за скандала 15 членов фракции бывшего премьер-министра Синдзо Абэ лишились своих постов в правительстве, включая должностей заместителей глав и руководителей ключевых министерств, а также в партийном руководстве. Один из членов фракции Абэ, депутат Ёситака Икэда, был арестован.