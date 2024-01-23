Кандидат в президенты Финляндии заявил, что страна не боится внешних угроз

Экс-глава кабмина Александр Стубб отметил, что финские власти успешно создают систему сдерживания

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Финляндия находится в безопасности благодаря членству в НАТО и связям с США и не боится угроз со стороны других государств. Такое мнение в интервью газете Financial Times выразил бывший глава правительства Александр Стубб, лидирующий по популярности перед президентскими выборами в республике.

"Положение Финляндии сейчас одно из самых безопасных на протяжении всей истории", - считает кандидат в президенты. "Мы создаем систему сдерживания, и я думаю, что нам это очень хорошо удается", - добавил Стубб. По его словам, система безопасности страны опирается на сильные вооруженные силы, членство в НАТО и соглашение об оборонном сотрудничестве с США, подписанное 18 декабря 2023 года.

Стубб пояснил, почему республика вступила в Североатлантический альянс быстрее, чем любая другая страна. "Военные, стратегические и политические интересы Соединенных Штатов заключаются в том, чтобы сотрудничать с Финляндией", - сказал экс-премьер. Он не считает Китай угрозой для Хельсинки и ЕС, как принято считать в европейских странах.

В выборах президента Финляндии 28 января 2024 года участвуют девять кандидатов. Основная борьба, согласно итогам социологических опросов, развернется между бывшим премьер-министром Стуббом и экс-главой МИД Пеккой Хаависто. За Стубба готовы отдать свои голоса 22% респондентов, за Хаависто - 20%. Полномочия действующего главы государства Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.