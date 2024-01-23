Группа аргентинских депутатов потребовала от властей объяснить отказ от вступления в БРИКС

По их мнению, "в многополярном мире быть частью механизма означает присоединение к группе ключевых для экономического развития стран, которые также являются основными торговыми партнерами"

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 января. /ТАСС/. Группа оппозиционных депутатов аргентинского парламента направила запрос правительству республики с требованием объяснить решение об отказе от вступления из БРИКС. Об этом сообщает агентство Telam.

"Разъясните и обоснуйте решение о выходе Аргентинской республики из группы БРИКС", - приводит агентство выдержки из запроса, подписанного бывшим главой МИД республики Сантьяго Кафьеро и поддержанного другими депутатами оппозиционной коалиции "Союз за Родину".

Парламентарии также обратили внимание на то, что отказ от вступления в объединение чреват "экономическим ущербом для регионов страны, порождая разногласия с основными торговыми партнерами".

От правительства потребовали объяснить, "был ли проведен углубленный анализ целесообразности выхода Аргентины из блока". "Представить качественные и количественные данные с учетом экономических, политических, стратегических и культурных ценностей, лежащих в основе решения", - говорится в документе.

Депутаты запросили у правительства, "были ли оценены издержки в виде исключения из [программ] международного финансирования со стороны Нового банка развития, учитываются ли потери, которые может повлечь за собой исключение Аргентины из БРИКС с точки зрения сотрудничества в сфере технологий, жилья, продовольствия, экономики знаний и сельского хозяйства".

Оппозиционные депутаты также отметили, что важным является получение от властей ответа на вопрос о том "собирается ли Аргентина нарушить интеграционную традицию из-за идеологических предрассудков или из-за другого решения национального правительства".

"Будет ли происходить дальнейший отход нашей страны от других форматов международных сотрудничества и обмена", - написали в своем запросе законодатели.

"В многополярном мире быть частью механизма означает присоединение к группе ключевых для экономического развития стран, которые также являются нашими основными торговыми партнерами", - отметили парламентарии, добавив, что "ВВП стран БРИКС больше, чем у G7".

"Необходимо, чтобы Национальный конгресс был проинформирован по этому вопросу, поскольку решение правительства не быть частью БРИКС лишает Аргентину источников финансирования и особого веса в переговорах", - резюмировали депутаты.

В декабре прошлого года официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни подтвердил, что Буэнос-Айрес официально уведомил лидеров стран БРИКС об отказе от присоединения к объединению. В тексте писем, которые были направлены президенту России Владимиру Путину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и председателю КНР Си Цзиньпину, говорилось, что новые власти Аргентины в "настоящее время считают нецелесообразным вступление" в БРИКС, куда республика была принята в августе.