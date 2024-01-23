Нигерия настроена работать с США над укреплением демократии в Африке

Министр иностранных дел республики Юсуф Туггар сообщил, что на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном он намерен уделить внимание борьбе с падением уровня демократии в странах Африки из-за серии переворотов

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Нигерия стремится сотрудничать с США в вопросах укрепления демократии после серии государственных переворотов, которые произошли в некоторых странах Африки в последние годы. Об этом заявил министр иностранных дел республики Юсуф Туггар в интервью газете Financial Times.

"Мы не должны уделять больше внимания борьбе с терроризмом, чем укреплению демократических норм", - сказал глава МИД. По словам министра, на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном он намерен уделить основное внимание борьбе с падением уровня демократии в странах Африки из-за серии переворотов. Как отмечает издание, стороны обсудят практические шаги по поддержанию "идеалов демократии" и укреплению демократических институтов.

По данным газеты, глава МИД Нигерии собирается призвать госсекретаря США к усилению давления на Израиль, чтобы убедить его руководство прекратить военную операцию в секторе Газа.

Согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, Блинкен находится в поездке по африканским странам в период с 21 по 26 января. Он планирует посетить Нигерию, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар и Анголу, чтобы обсудить перспективы развития сотрудничества в экономике и безопасности.