Заявка Швеции на вступление в НАТО включена в повестку Генассамблеи парламента Турции

Наряду с ратификационным протоколом по Швеции планируется также рассмотреть соглашения о создании зоны свободной торговли с Малайзией и об избежании двойного налогообложения с Республикой Корея

СТАМБУЛ, 23 января. /ТАСС/. Заявка Швеции о вступлении в НАТО официально включена в повестку Генассамблеи парламента Турции и будет рассмотрена в числе трех международных актов. Об этом сообщила телекомпания TRT Haber, отметив, что голосование по ним состоится тоже во вторник.

Заседание Генассамблеи парламента назначено на 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Очередность рассмотрения документов рассмотрит совет меджлиса. Наряду с ратификационным протоколом по Швеции планируется также рассмотреть соглашения о создании зоны свободной торговли с Малайзией и об избежании двойного налогообложения с Республикой Корея.

Изначально в повестке парламента были несколько внутренних законодательных актов, однако вечером 22 января стали появляться сообщения о возможном вынесении протокола на голосование. 26 декабря 2023 года его одобрила комиссия по международным делам турецкого заксобрания. Теперь голосование по этому вопросу должно состояться в рамках парламента в целом. Для его утверждения достаточно простого большинства принявших участие в голосовании депутатов 600-местного парламента.

Решение парламента вступит в силу после подписания соответствующего указа президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это может произойти в тот же день, сообщил ТАСС источник.