Южная Корея не поменяет стратегию объединения из-за заявлений Ким Чен Ына

Власти рассматривают предложения по улучшению проекта в соответствии с изменениями в межкорейских отношениях, передает Yonhap

СЕУЛ, 23 января. /ТАСС/. Заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о невозможности объединения и враждебности двух стран Корейского полуострова не приведут к изменениям в базовой стратегии Сеула по данному вопросу. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника Министерства объединения Республики Корея.

Южнокорейские СМИ после заявлений лидера КНДР выступили с предположениями, что Республика Корея может отказаться от некоторых идей в своей стратегии по объединению, в том числе от "корейского содружества". Представленный в 1994 году план "нельзя так просто изменить только по решению правительства", пояснил сотрудник ведомства.

В то же время, по его словам, власти рассматривают предложения по улучшению этой программы в соответствии с изменениями в межкорейских отношениях. В январе 2023 года Министерство объединения объявило, что собирается обновить государственный план по объединению и разработать новую средне- и долгосрочную стратегию.

На декабрьском пленуме лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным мирное объединение Корейского полуострова посредством диалога. Он добавил, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга "враждебными государствами". В январе он предложил конституционно закрепить за Южной Кореей статус "главного врага". Лидер КНДР также призвал отказаться от концепции "соотечественников" в отношении Юга.

Основные этапы плана 1994 года включают в себя: сближение и сотрудничество между Югом и Севером, создание переходного "корейского содружества" и затем единого государства.