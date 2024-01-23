Лукашенко призвал к бдительности при охране госграницы на юго-западе Белоруссии

По словам президента республики, руководители силовых ведомств не должны допускать случайных событий на юго-западных границах

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководителей силовых ведомств не допускать каких-либо случайных событий на юго-западных границах и проявлять бдительность на фоне милитаристической обстановки в соседних странах.

"Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеет свою особенность в том, что у нас особая ситуация: на юге - война, на западе - Польша, Литва, балтийские государства - и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены", - приводит агентство БелТА заявление президента на совещании, посвященном утверждению решения об охране госграницы. Он подчеркнул, что в Белоруссии знают "бойцов этих отрядов".

"Как я всегда военным говорю, особенно министру обороны: мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить какого-то случайного развития событий на нашей границе. Поэтому бдительность, и еще раз бдительность", - сказал Лукашенко.

Президенту доложили об обстановке на государственной границе. Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов отметил, что в 2023 году на латвийском участке значительно возрос поток незаконной миграции и количество попыток вытеснения беженцев, сопровождавшихся грубым применением силы co стороны силовиков Латвии. По его словам, приграничная территория Литвы "активно используется для дислокации подразделений вооруженных сил США и Германии, проведения с их участием учений оперативно-тактического уровня" (порядка 12 в прошлом году). "Военным надо иметь [это] в виду и держать их, откровенно скажем, под прицелом", - поставил задачу президен

В совещании также участвуют руководители совета безопасности, министерства обороны и генерального штаба ВС. Традиционно в начале года глава государства утверждает решение об охране госграницы. В 2023 году их было подписано два - об охране пограничниками на суше и ПВО в небе.