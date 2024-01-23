МИД Италии заявил, что миссия ЕС в Красном море не направлена против Ирана

Она носит оборонительный характер, отметил глава ведомства Антонио Таяни

РИМ, 23 января. /ТАСС/. Миссия ЕС по защите судов в Красном море носит оборонительный характер и не направлена против Ирана. Об этом заявил в эфире телеканала Rai News 24 министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Он выразил уверенность в том, что хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар аллах", которые наносят удары по торговым судам в Красном море, не действуют по указанию Ирана. "Миссия ЕС должна осуществлять активную военную защиту, <...> она не направлена против Ирана", - сказал Таяни.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов.