Президент Лаоса заявил, что РФ и АСЕАН должны сообща работать по теме безопасности

Тхонглун Сисулит отметил, что это будет содействовать урегулированию конфликтов и решению региональных международных проблем, включая вызовы безопасности

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия и страны - участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должны более тесно сотрудничать для урегулирования существующих конфликтов и борьбы с вызовами международной безопасности. Об этом заявил президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит.

"Крайне важно, чтобы политические партии стран АСЕАН и партия "Единая Россия" как ответственные политические силы продолжили наращивать эффективное сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды", - сказал он в ходе встречи председателя партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с представителями политических партий стран АСЕАН.

Президент Лаоса отметил, что более тесное взаимодействие между Москвой и АСЕАН будет содействовать урегулированию конфликтов и решению региональных международных проблем, включая вызовы безопасности, а также поспособствует построению многополярного мира со справедливым и равноправным порядком.

По его словам, такое партнерство приобретает особую важность в контексте непростой геополитической обстановки. "Современный миропорядок характеризуется доминированием стран-монополистов в формировании мировой политики и экономики, - пояснил Сисулит. - Это привело к тому, что система международных отношений обслуживает, прежде всего, их собственные интересы и в значительной степени ориентирована на интересы небольшого числа стран в ущерб остальному миру".