Молдавия не видит опасности со стороны военных РФ в Приднестровье

Вице-премьер Олег Серебрян отметил, что на техническом уровне больших изменений в регионе произойти не может из-за его изолированности

КИШИНЕВ, 23 января. /ТАСС/. Молдавия не видит значительной опасности со стороны российских военных, которые несут службу в Приднестровье в качестве миротворцев и охраняют склады с вооружением со времен советского периода. Об этом заявил вице-премьер республики Олег Серебрян в интервью Radio Moldova.

"На техническом уровне больших изменений произойти не может, потому что регион изолирован. Эти российские подразделения укомплектованы местными. <...> В нынешней ситуации мы надеемся, что регион не представляет повышенной военной опасности, но это не значит, что он не представляет военной опасности в целом", - сказал Серебрян.

Российские миротворцы были введены в зону вооруженного конфликта после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения о мирном урегулировании приднестровской проблемы. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. На левом берегу Днестра также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов после вывода советских войск из европейских стран. Коме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина с 2015 года перекрыла пути их снабжения по своей территории. Ротации военных ОГРВ также препятствует Молдавия, которая настаивает на их выводе.

По данным молдавского правительства, общая численность военных РФ в Приднестровье составляет сейчас около 1 800 человек.