В двух областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога

Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Воздушная тревога снова объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждения об опасности поступили в 11:14 по местному времени (12:14 мск).

Ранее воздушная тревога объявлялась в Сумской и Харьковской областях. В Сумской области на севере Украины она длилась полчаса, в Харьковской - чуть менее двух часов. Сразу после этого сирены сработали в Днепропетровской области и не выключались в течение 33 минут.