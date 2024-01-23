МИД Приднестровья обвинил власти Молдавии в нагнетании напряженности

Как заявили в ведомстве, "участившиеся в последнее время факты ограничения свободы передвижения граждан Приднестровья имеют конкретные политические мотивы"

КИШИНЕВ, 23 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Приднестровья обвинило власти Молдавии в нагнетании напряженности в связи с задержанием в аэропорту Кишинева и последующей депортацией в непризнанную республику жителя города Тирасполя Анны Мамей.

"22 января 2024 года при возвращении к постоянному месту жительства и работы в Приднестровье силовыми органами Молдовы была депортирована гражданка Приднестровской Молдавской Республики, председатель тираспольского городского суда Анна Константиновна Мамей. Рассматриваем действия Молдовы как грубейшее нарушение универсальных прав и свобод человека. Участившиеся в последнее время факты ограничения свободы передвижения граждан Приднестровья имеют конкретные политические мотивы, сопровождаемые угрозами в адрес должностных лиц Приднестровья", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Приднестровья.

В нем подчеркнуто, что ранее Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека официально обозначило негативную критическую оценку принятым в Молдавии поправкам по криминализации так называемого сепаратизма, одна молдавские власти проигнорировали мнение бюро.

Парламент Молдавии принял в феврале 2023 года поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за сепаратизм. Комментируя это решение, председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что санкции за сепаратизм "сделают представителей Приднестровья более сговорчивыми на переговорах с Кишиневом". С тех пор официальные лица Приднестровья не посещают территорию Молдавии из-за угрозы санкций, заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев 16 января после встречи с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе.