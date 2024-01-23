В Ереване заявили о прямом канале связи между МИД Армении и Азербайджана

Он аналогичен контакту между администрациями глав государств, отметил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Между армянским и азербайджанским министерствами иностранных дел, а также другими ведомствами двух стран существует прямой канал связи, аналогичный контакту между администрациями глав государств. Об этом на пресс-конференции сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"Мы упомянули, что между администрациями лидеров Армении и Азербайджана существует прямой канал связи. Должен сказать, что аналогичный канал существует между министерствами иностранных дел Армении и Азербайджана, а также другими ведомствами", - сказал он.