Израильские силовики задержали на Западном берегу восемь подозреваемых в терроризме

Всего за время проведения военной операции в секторе Газа военные задержали около 2,7 тыс. разыскиваемых лиц

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. Израильские военнослужащие задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан восемь палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции задержали этой ночью восемь разыскиваемых лиц в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. В частности, военные проводили рейды в крупных городах Хеврон и Наблус, а также в нескольких палестинских поселках и деревнях на Западном берегу, отметили в пресс-службе.

Кроме того, "утром вооруженный ножом террорист подошел к армейской позиции в районе ограждения у поселения Псагот" на Западном берегу, продолжили военные. "Военнослужащие открыли в ответ огонь и нейтрализовали террориста до того, как он смог преодолеть ограду поселения", - добавили в армейском ведомстве.

По данным пресс-службы, в общей сложности за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу военными задержаны уже около 2,7 тыс. разыскиваемых лиц, примерно 1,3 тыс. из них подозреваются в связях с ХАМАС.