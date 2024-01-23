Неизвестные украинские лица угрожали убийством главе МИД Венгрии перед встречей с Кулебой

Украина заверила об организации самых строгих мер безопасности на встрече в Ужгороде, рассказал венгерский министр Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 23 января. /ТАСС/. Неизвестные украинские лица угрожали убийством министру иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петеру Сийярто перед его поездкой в Ужгород на встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Несмотря на это, Сийярто заявил, что намерен провести переговоры с украинским коллегой, как и запланировано, 29 января.

Беседуя с журналистами в Брюсселе, Сийярто рассказал, что "через венгерское посольство в Киеве поступили смертельные угрозы из украинских источников". По его словам, это явно было сделано для того, чтобы помешать проведению встречи в Ужгороде (Закарпатская область Украины). "Украинские власти заверили нас, что будут приняты самые строгие меры безопасности, чтобы гарантировать проведение этой встречи", - отметил министр на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.

Ожидается, что на переговорах с Сийярто вместе с Кулебой будет присутствовать глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Одной из тем их дискуссий станет подготовка встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского.