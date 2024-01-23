Молдавские правоохранители признали законной премию, полученную Санду в Румынии

Размер премии составляет €30 тыс.

КИШИНЕВ, 23 января. /ТАСС/. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии не считает нарушением закона получение президентом Майей Санду денежной премии в €30 тыс., которой ее наградили власти города Тимишоара.

"Это не подарок, а премия, а правовой режим подарков не применим в случае вручения премий, учитывая, что термин "премия" не встречается в перечне терминов, ограничивающих понятие "подарок", согласно закону о неподкупности", - говорится в сообщении на сайте НАЦ.

Ранее пресс-секретарь президента Молдавии Ирина Готишан-Сотник сообщила, что после награждения администрация главы республики направила запрос в НАЦ с просьбой прояснить ситуацию в соответствии с молдавским законодательством.

Бывший заместитель директора НАЦ Молдавии Кристина Чуботару заявила ранее, что премию в €30 тыс., которую вручили Санду в городе Тимишоара "За европейские ценности", можно расценивать как акт коррупции. Она напомнила, что по закону от 2017 года государственные служащие не имеют права получать денежные подарки.

Санду в начале года была с рабочим визитом в Румынии по приглашению мэра города Тимишоара Доминика Фрица. Она стала первым лауреатом премии, учрежденной властями Тимишоары в 2024 году при поддержке городских компаний. Она предназначена, согласно мэрии, для деятелей, "продвигающих или защищающих европейские ценности внутри или вне Евросоюза".

В выступлении на церемонии вручения премии Санду остановилась на "угрозах европейским ценностям" и призвала граждан всех стран, где в 2024 году пройдут выборы, проголосовать за эти ценности. Ранее она заявила, что будет баллотироваться на второй срок в ходе предстоящих выборов президента Молдавии.