Армения заявила, что Баку не извещал Ереван о готовности подписать мирное соглашение в РФ

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории России

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Азербайджанская сторона не сообщала Армении о своей готовности подписать мирное соглашение на российских площадках. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"В ходе переговоров и контактов мы не услышали заверений Баку в том, что они готовы подписать мирное соглашение на российских площадках. Если [глава МИД РФ] Сергей Лавров утверждает, что Баку готов, у него могут быть основания, я ничего подобного не слышал", - сказал Мирзоян.

Ранее Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году сообщил, что Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории РФ. При этом он отметил, что позиция Еревана остается неясной, хотя соответствующие сигналы направлялись в армянскую столицу.