Ереван ждет действий турецкой стороны по открытию границ для граждан третьих стран

По словам главы МИД Армении Арарата Мирзояна, ощутимых результатов по этому вопросу нет

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Армения ждет действий турецкой стороны, ощутимых результатов по вопросу открытия границы для граждан третьих стран нет. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"В октябре прошлого года во время встречи с министром иностранных дел Турции мы подтвердили договоренность об открытии границы для граждан третьих стран. Как мы видим, ощутимых шагов пока нет. Все политические и инфраструктурные условия для открытия границы с армянской стороны имеются, ждем турецкую сторону", - отметил Мирзоян.