Армения заявила, что ищет новых союзников для решения проблем безопасности

Глава МИД страны Арарат Мирзоян отметил, что архитектура безопасности Армении показала неэффективность

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Архитектура безопасности Армении показала свою неэффективность, особенно после войны 2020 года, Ереван ищет новых союзников для решения своих проблем. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Необходимо прилагать постоянные усилия для поиска новых союзников. Тем более для нас это было очевидно по войне 2020 года и последовавшему за ней периоду. Мы видели ситуацию, когда союзнические механизмы не работали, поэтому в этих условиях естественно, что наша страна должна попытаться найти новых союзников для устранения проблем своей безопасности или решения своих потребностей", - отметил он.