Президент Чада вылетел в Москву для переговоров с Путиным

Пресс-служба Кремля ранее сообщила о том, что российский лидер проведет переговоры с Махаматом Идриссом Деби Итно 24 января

НАЙРОБИ, 23 января. /ТАСС/. Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно вылетел в Москву с официальным визитом по приглашению главы российского государства Владимира Путина. Об этом сообщила администрация лидера африканской страны.

"Президент переходного периода, президент республики, глава государства генерал Махамат Идрисс Деби Итно сегодня утром отправился в Москву с официальным визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина", - говорится в сообщении администрации, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила о том, что Путин проведет переговоры со своим коллегой из Республики Чад 24 января. Лидеры стран планируют обсудить перспективы развития российско-чадских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки.