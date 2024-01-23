Politico: в Сенате США идет борьба из-за законопроекта о передаче активов РФ Украине

По данным газеты, два ключевых члена сенатского комитета по международным отношениям не согласны друг с другом по разрабатываемому законопроекту о REPO

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Закулисная борьба по поводу нового законопроекта о передаче замороженных российских активов Украине идет в Сенате США. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По ее информации, два ключевых члена сенатского комитета по международным отношениям не согласны друг с другом по разрабатываемому законопроекту о REPO, который в случае его принятия позволил бы направлять активы, конфискованные у российского центробанка, на восстановление Украины. В среду сенатор Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд), возглавляющий комитет, предложит изменения, которые позволили бы смягчить находящийся в разработке законопроект. Кардин хочет вставить в текст формулировку, которая позволит переводить активы только в случае согласия всех членов G7, сообщили Politico источники.

Как отмечает издание, это обсуждение явно стало достоянием общественности, так как проукраинская группа отправила членам комитета письмо с подписями, в котором отвергались предложения Кардина. "Было бы ошибкой, если бы комитет добавил в закон о REPO новые положения, которые требуют одобрения третьих стран - даже союзников, - приводит газета выдержку из письма. - Было бы беспрецедентно и неконституционно требовать предварительного согласия иностранных правительств, прежде чем президент США сможет предпринять дискреционные действия".

REPO - созданный в 2022 году многосторонний орган Запада, ведающий поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций. В группу входят министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии.