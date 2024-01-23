Город Хайкоу на Хайнане провел для иностранцев мероприятие по укреплению дружбы

Помимо выступлений музыкантов и артистов, были проведены конкурсы каллиграфии, китайской живописи и традиционного танца

ХАЙКОУ /Китай/, 23 января. /ТАСС/. Власти города Хайкоу (административный центр южнокитайской провинции Хайнань) организовали для иностранных специалистов мероприятие по укреплению дружественных связей в преддверии наступления Нового года по лунному календарю. Об этом сообщила газета Hainan Daily.

Встреча прошла при поддержке управления промышленности и информатизации Хайкоу, ее курировал департамент науки и техники провинции. По сведениям издания, помимо выступлений музыкантов и артистов, были проведены конкурсы каллиграфии, китайской живописи и традиционного танца. Участники также присоединились к развлекательной игре, которая позволила им больше узнать о культуре и языковой специфике Хайнаня.

Мероприятие получило много положительных отзывов. Директор филиала британской школы Святого Петра на Хайнане Кэтрин Кук сказала, что почувствовала гостеприимство жителей острова и ощутила поддержку, оказываемую иностранцам. Она выразила готовность содействовать усилению культурно-гуманитарного взаимодействия между самой южной китайской провинцией и другими странами.

Новый год по лунному календарю наступит 10 февраля, когда в Китае начинается "золотая неделя" общенациональных выходных. Они продлятся до 17 февраля. На Хайнане в это время традиционно ожидается массовый приток туристов.