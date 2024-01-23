Эксперт считает, что Запад должен принять меры по урегулированию конфликта на Украине

Кандидат на выборах в Европарламент Томас Гайзель отметил, что жители ФРГ будут недовольны тем, что власти тратят деньги на помощь другой стране, пренебрегая развитием собственной инфраструктуры

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Западные страны вовлечены в конфликт на Украине и должны оказывать влияние на Киев для его скорейшего урегулирования. Такое мнение выразил Томас Гайзель, кандидат от германской партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) на выборах в Европарламент, которые пройдут в июне.

"Мы оказываем влияние [на развитие конфликта], потому что только наше оружие позволяет Украине воевать дальше. Таким образом, мы не стоим в стороне и можем заставить Киев принимать решения. Мы вовлечены в боевые действия и поэтому должны оказать влияние [с целью проведения переговоров]", - сказал он. "Всегда говорят, что Путин не хочет вести переговоры. Конечно, я не знаю, что именно происходит за кулисами. Но я не слышал ни об одном предложении о переговорах. Совсем недавно Зеленский даже отверг предложение о прекращении огня", - подчеркнул Гайзель.

"Чем больше оружия мы поставляем, тем дольше будет длиться война, тем больше людей погибнет и тем больше будут масштабы разрушений [на Украине]. А кто будет восстанавливать разрушенную страну, когда война закончится? Конечно, мы снова столкнемся с ожиданиями [Киева]", - указал он. "Как сейчас мы выделяем миллиарды на оружие, так и потом от нас будут ждать миллиардов на восстановление", - добавил политик.

По словам Гайзеля, жители Германии будут недовольны тем, что власти тратят деньги на помощь другому государству, пренебрегая развитием собственной инфраструктуры. "Люди здесь, в Германии, не без основания спросят: если у нас так много денег, не лучше ли использовать их на наши собственные старые дороги, мосты, школы?" - отметил политик. По его мнению, это еще одна причина, по которой боевые действия на Украине должны как можно скорее закончиться мирными переговорами.

Согласно результатам опроса издания и телеканала ZDF, проведенного в Германии в январе, 21% респондентов заявили, что могли бы представить, что проголосуют за ССВ на следующих выборах в германский парламент, которые должны пройти осенью 2025 года. В конце октября 2023 года Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу. 8 января в Берлине состоялось учредительное заседание новой партии политика.

Вагенкнехт неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также не приветствовала экономическую и энергетическую политику нынешних властей Германии. Политик заявляла, что многие жители республики не считают, что их интересы сейчас представляет какая-либо из действующих партий, и "от отчаяния голосуют" за правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии". По ее словам, именно это побудило ее к созданию новой политической силы.