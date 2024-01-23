Британский премьер заявил, что боевики ХАМАС не должны управлять сектором Газа

Риши Сунак отметил, что британское правительство последовательно выступает за урегулирование ближневосточного конфликта на основе принципа сосуществования двух государств

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС должно отпустить всех удерживаемых израильских заложников и отказаться от управления сектором Газа для обеспечения мира в анклаве. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

"Великобритания хочет прекращения боев в Газе как можно скорее. Мы выступаем за немедленную гуманитарную паузу, чтобы обеспечить поставки [гуманитарной] помощи и вывод заложников, в качестве важного шага на пути к устойчивому постоянному режиму прекращения огня без отката к боевым действиям, разрушениям и гибели невинных людей. Но чтобы достичь этого, ХАМАС должно согласиться освободить всех заложников. Они [ХАМАС] более не могут управлять Газой. Угроза террора и ракетных атак со стороны ХАМАС должна прекратиться. Должно быть достигнуто соглашение о том, что Палестинская национальная администрация возвращается в Газу для управления [анклавом] и обеспечения безопасности", - сказал он.

Сунак отметил, что британское правительство последовательно выступает за урегулирование ближневосточного конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Премьер королевства также подчеркнул, что Лондон намерен добиваться обеспечения поставок гуманитарной помощи в Газу через израильский порт Ашдод. По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.