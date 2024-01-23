Президент Аргентины внес в парламент итоговую версию законопроекта комплекса реформ

По данным газеты La Nacion, в новой версии проекта закона был обновлен список государственных компаний, которые подлежат приватизации

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 января. /ТАСС/. Аргентинские власти направили на рассмотрение Конгресса республики новую версию законопроекта комплексных реформ, затрагивающих экономику, избирательное право и уголовный кодекс. Об этом сообщило издание La Nacion.

Оно отмечает, что в изначально представленный законопроект правительство республики внесло несколько изменений, чтобы добиться одобрения документа парламентом. Проанализировав предложенные изменения, оппозиционные депутаты предупредили, что "по-прежнему есть моменты, по которым нет согласия", однако выразили надежду, что разногласия удастся преодолеть в ходе парламентских слушаний.

La Nacion сообщает, что из законопроекта была убрана 141 статья. В доработанную после критики оппозиции версию внесены поправки в пункты об индексации пенсий в стране с учетом инфляции, налогообложении отдельных отраслей сельского хозяйства.

В новой версии проекта закона был также обновлен список государственных компаний, которые подлежат приватизации. В частности, из него были исключены нефтегазовая компания YPF, оператор АЭС Nucleoel ctrica и банк Banco Nacion, cообщает издание.

Среди исключенных тем проведение реформы, касающейся выборов депутатов по системе одномандатных округов. Кроме того, правительство пока отказалось от идеи отменить праймериз на выборах президента.

Первую версию законопроекта комплексных реформ правительство Аргентины внесло на рассмотрение парламента 28 декабря прошлого года. Проект вводил ограничения на забастовки в некоторых секторах, в том числе в сфере транспорта, образования, здравоохранения и связи. Правительство президента Хавьера Милея предлагало проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин.