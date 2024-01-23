Мальдивы подтвердили разрешение зайти в Мале судну из КНР, которое Индия считает шпионским

По данным телеканала NDTV, в Нью-Дели считают, что корабль Xian Yang Hong 03 картографирует дно Индийского океана в военных целях

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 января. /ТАСС/. Правительство Мальдивской Республики подтвердило, что китайское исследовательское судно Xian Yang Hong 03 ("Сянъянхун-3") пришвартуется в столице Мале в начале февраля. Как сообщил новостной портал Sun Online International, министерство иностранных дел островного государства разрешило этому судну заход в порт столицы.

"Такие заходы не только укрепляют двусторонние связи между Мальдивами и странами-партнерами, но и демонстрируют многовековую традицию мальдивского народа принимать суда из дружественных стран", - цитирует портал заявление МИД. Ведомство сообщает, что китайское судно не будет проводить никаких исследований в мальдивских водах.

Заход в Мале Xian Yang Hong вызывает обеспокоенность властей Индии, которые считают присутствие таких судов вблизи своих берегов проблематичным. Как сообщает телеканал NDTV, по мнению Нью-Дели, это "шпионский корабль", картографирующий дно Индийского океана в военных целях. Мальдивы дали разрешение судну пришвартоваться в то время, когда отношения между Мале и Нью-Дели обострились.

В январе между соседними странами вспыхнул скандал после того, как три замминистра по вопросам расширения прав и возможностей молодежи, информации и искусства островного государства опубликовали уничижительные комментарии в соцсети X в адрес индийского премьер-министра Нарендры Моди. Чиновники отреагировали на поездку Моди на Лакшадвипский архипелаг 4 января, в ходе которой тот заявил о "потрясающей красоте его островов" и призвал сограждан посещать их. Заместители министра решили, что глава правительства Индии намерен переманить туристов с Мальдив, и разразились оскорблениями, назвав Моди "клоуном" и "израильской марионеткой". Хотя эти чиновники были немедленно отправлены в отставку, индийский МИД вызвал посла островного государства и выразил ему протест.