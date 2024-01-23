В Нидерландах начался суд над обвиняемым в убийстве журналиста

Семи из девяти человек предъявлены обвинения в принадлежности к группировке, которая совершила тяжкое преступление с террористическими мотивами

ГААГА, 23 января. /ТАСС/. Девять человек предстали перед судом Нидерландов по обвинению в убийстве голландского журналиста Питера де Вриса. Все они решили воспользоваться правом не отвечать на вопросы прокуратуры, сообщил телеканал NOS.

По его данным, в числе обвиняемых сам стрелок, водитель автомобиля, на котором он скрылся с места преступления, и непосредственный организатор убийства. Семи из девяти человек предъявлены обвинения в принадлежности к группировке, которая совершила тяжкое преступление с террористическими мотивами. По мнению прокуратуры, нападение на де Вриса может считаться терактом, поскольку преследовало цель посеять панику в обществе.

Покушение на де Вриса было совершено 6 июля 2021 года в Амстердаме. Очевидцы утверждают, что в общей сложности в журналиста стреляли не менее пяти раз, одна пуля задела голову. После покушения журналист в тяжелом состоянии был доставлен в ближайшую больницу, где умер спустя несколько дней.

Де Врис был известным криминальным репортером и выступал в качестве эксперта при расследовании ряда уголовных дел. Журналист находился под защитой полиции. Он утверждал, что входил в черный список главаря криминального картеля "Ангелы смерти" Ридуана Тахи, арестованного в ОАЭ в 2019 году и позднее выданного Нидерландам. Прокуратура не смогла установить заказчика убийства, однако подозревает, что им является именно Тахи, в отношении которого ведется отдельный судебный процесс.