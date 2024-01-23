Чешский экс-дипломат Друлак допустил возможность раздела Украины

Если союзники Киева не заставят его согласиться на уступки, то Украина будет и далее терять территории, считает бывший дипломат

ПРАГА, 23 января. /ТАСС/. Чешский экс-дипломат Петр Друлак прогнозирует, что Западу придется допустить возможность раздела Украины. Его слова приводит новостной портал parlamentnilisty.cz.

"Основной сценарий, опирающийся на реальное положении дел, предусматривает, что Киев не будет контролировать все территории, входящие в международно признанные границы Украины. Настаивающие на этом и считающие это основным условием для достижения мира пребывают в иллюзиях. Понимающие, что Украина будет поделена и уменьшится, трезво смотрят на положение дел", - сказал Друлак. Если союзники Киева не заставят его согласиться на уступки, то, как прогнозирует экс-дипломат, Украина будет и далее терять территории.

"Не знаю, когда это произойдет. Момент истины может наступить через пару месяцев в текущем году или через год. Ясно, однако, что так и будет. Украина не сохранится", - считает Друлак. По его словам, Запад откажется от Украины, как ранее отказался от Афганистана и Ирака.