Глава МИД Швеции заявил, что страна не будет вести переговоры с Венгрией о НАТО

По словам Тобиаса Билльстрёма, вскоре добро на присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу должна дать Турция

СТОКГОЛЬМ, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что его страна не станет вести с Венгрией переговоры по поводу своего членства в НАТО, заявку на которое венгерский парламент до сих пор не одобрил.

"В нынешней ситуации я не вижу оснований для переговоров", - приводит его слова газета Aftonbladet. Однако при этом министр оставил возможность для диалога, отметив, что "предметы для разговора есть".

По словам министра, вскоре добро на присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу должна дать Турция. "Турция уже очень близка к тому, чтобы ратифицировать нас. Мы будем приветствовать это, как только это случится", - отметил Билльстрём.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил ранее на своей странице в социальной сети Х, что пригласил своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона на переговоры по вопросу о вступлении королевства в НАТО. Венгрия и Турция - единственные страны Североатлантического альянса, парламенты которых до сих пор не ратифицировали шведскую заявку на присоединение. 18 января глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил журналистам, что Швеция не делает необходимых шагов для вступления в НАТО и ведет себя таким образом, будто это ее совершенно не интересует. Он отметил, что в таких условиях венгерскому парламенту будет сложно ратифицировать соглашение о приеме королевства в альянс.

В письме Кристерссону, которое цитирует телеканал SVT, премьер-министр Орбан пишет, что отношения между странами особенно важны во времена неопределенности в Европе, это касается и сотрудничества в рамках международных организаций. Орбан предлагает шведскому премьеру посетить Венгрию, чтобы "обменять мнения по всем общим интересам".