Нидерланды пообещали Боснии и Герцеговине поддержку на пути вступления в ЕС

По словам и.о. премьера Марк Рютте, БиГ предстоит проделать большую работу, прежде чем начнутся переговоры о вступлении

ГААГА, 23 января. /ТАСС/. Босния и Герцеговина (БиГ) может рассчитывать на поддержку Нидерландов и других стран на пути вступления в ЕС. Об этом сообщил на своей странице в X и.о. премьер-министра королевства Марк Рютте, находящийся с визитом в регионе.

В ходе второго дня в Боснии и Герцеговине он провел встречи с представителями властных структур. "Главным пунктом повестки дня стала перспектива вступления в ЕС, - отметил Рютте. - В наших общих интересах, чтобы Босния и Герцеговина заняла свое место в европейской семье как единая, объединенная и суверенная страна".

По словам и.о. премьера, БиГ предстоит проделать большую работу, прежде чем начнутся переговоры о вступлении. "Однако стране необязательно делать все в одиночку, она может рассчитывать на поддержку Нидерландов, других стран ЕС и Европейской комиссии", - подчеркнул он.

Сейчас ЕС насчитывает 27 стран. Статус кандидатов на вступление в сообщество имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Евросовет принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдавией и Украиной, они могут начаться в марте 2024 года или позднее. Участники саммита сообщества объявили о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление и пообещали в марте вернуться к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту БиГ обеспечит полное соответствие всем критериям.