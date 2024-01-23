Минобороны Молдавии опровергло участие армии в учениях НАТО

По словам главы пресс-службы ведомства Аллы Дьякону, молдавские военные планируют участвовать в учениях США в Европе и Африке Swift Response

КИШИНЕВ, 23 января. /ТАСС/. Министерство обороны Молдавии отрицает участие представителей национальной армии в учениях НАТО в Европе Steadfast Defender.

"Министерство обороны заявляет, что наша страна не участвует в учениях НАТО Steadfast Defender", - заявила на брифинге глава пресс-службы ведомства Алла Дьякону.

По ее словам, молдавские военные планируют участвовать в учениях США в Европе и Африке Swift Response. "Однако эти учения не имеют отношения к "Steadfast Defender", - уточнила Дьякону.

Ранее молдавская оппозиция обвинила власти Молдавии в намерении принять у себя учения НАТО вопреки прописанному в конституции статусу постоянного нейтралитета страны. Как заявил в эфире телеканала ITV бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере, эти планы противоречат основному закону и могут обернуться непредсказуемыми последствиями для страны с учетом военного конфликта на Украине. По данным социологов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в Североатлантический альянс. Опрос, проведенный по заказу Института европейской политики и реформ, показал, что против отказа от нейтралитета высказались 60% респондентов.