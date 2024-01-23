Литва вручила Белоруссии ноту из-за нарушения границы вооруженными пограничниками

Служба охраны госграницы при МВД Литвы утверждает, что трое вооруженных белорусских пограничников на 2,5 м проникли на территорию страны и начали двигаться между линией границы и физическим ограждением из стержневой сетки и колючей проволоки

ВИЛЬНЮС, 23 января. /ТАСС/. Вильнюс вручил Минску ноту протеста в связи с нарушением в понедельник литовской границы вооруженными пограничниками Белоруссии. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство балтийской республики.

"Нота вручена временному поверенному в делах Белоруссии в Литве. В ней выражается решительный протест против повторяющихся случаев нарушения государственной границы", - говорится в сообщении. В апреле 2023 года было зафиксировано два подобных инцидента.

Служба охраны госграницы при МВД Литвы утверждает, что трое вооруженных белорусских пограничников на 2,5 м проникли на территорию Литвы и начали двигаться между линией границы и физическим ограждением из стержневой сетки и колючей проволоки, построенным Литвой для борьбы с нелегальной миграцией.

Как считает начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас, это было намеренным действием, потому что белорусские пограничники прекрасно знают, где проходит линия границы, а также они не могли не видеть пограничные знаки и находящееся сразу за линией заграждение.