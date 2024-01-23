В Индии запретили фото- и видеосъемку в здании парламента

Решение приняли по соображениям безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 января. /ТАСС/. Власти Индии запретили фотографирование и видеосъемку внутри здания парламента страны. Соответствующее распоряжение опубликовано в циркуляре ведомства секретаря по безопасности парламента республики.

"Парламентский комплекс является местом, находящимся под наибольшей угрозой в Индии. В рамках мер стратегической безопасности запрет фото/видеосъемки в комплексе здания парламента также является частью плановой стратегии", - приводит телеканал NDTV выдержки из циркуляра.

Все видеокамеры, фотокамеры и смартфоны "представляют прямую угрозу безопасности комплекса". О таком решении проинформированы все должностные лица и сотрудники секретариатов в Лок Сабха (нижняя палата) и Раджья Сабха (верхняя палата), а также министерства по делам парламента и других смежных ведомств, указывается в циркуляре.

Циркуляр вышел в преддверии бюджетной сессии парламента, которая открывается 31 января.

Усиленные меры безопасности, как полагают местные СМИ, связаны с инцидентом, произошедшим в здании парламента в декабре 2023 года. Тогда заседание нижней палаты было прервано двумя мужчинами, которые проникли в зал из галереи для посетителей, один стал прыгать по столам и скамейкам депутатов, второй принялся распылять дым желтого цвета. Их задержали, обоим вменяются статьи, предусматривающим наказание за террористический акт.