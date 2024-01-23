Израиль заявил об ударе по использовавшемуся Ираном объекту "Хезболлах" в Ливане

Список подвергшихся ударам населенных пунктов и пораженных целей не публикуется

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. ВВС Израиля нанесли новые удары по объектам вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Как сообщила армейская пресс-служба, одним из этих объектов "управляли иранские силы".

"Ранее сегодня истребители ВВС Израиля завершили серию ударов по террористическим целям в Ливане, включая военный объект, используемый террористической организацией "Хезболлах" и управляемый иранскими силами. Кроме того, был нанесен удар по военному комплексу, в котором действовали террористы "Хезболлах", - говорится в сообщении.

По данным армии, в течение дня израильские военные нанесли удары по районам на территории Ливана. Список подвергшихся ударам населенных пунктов и пораженных целей не публикуется.