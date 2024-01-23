В Бельгии заявили, что ЕС должен быть самостоятельным в поддержке Киева и показать мускулы

Премьер-министр страны Александер де Кроо отметил, что необходимо нарастить обороты собственной промышленности

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Европейский союз должен уметь стоять на ногах и быть в состоянии самостоятельно оказывать поддержку Украине, даже если помощь со стороны США иссякнет. Такое мнение премьер-министр Бельгии Александер де Кроо высказал, отвечая на вопросы в Лондонской школе экономики, где он выступил с лекцией.

"Хорошо, что наши американские друзья принимали участие в этом, но мы должны быть готовы стоять на собственных ногах и продолжать оказывать поддержку Украине, которая на самом деле является результатом промышленного производства вооружения. Мы не воспринимаем с энтузиазмом то, что наша экономика должна трансформироваться в этом направлении, но мы имеем то, что имеем", - сказал де Кроо.

"Мир изменился. Все верят в права человека, все верят в демократию, все верят в свободную торговлю, в благо для всех. Мир изменился в направлении, которое для нас непредпочтительно. Мы должны адаптироваться", - добавил он, говоря о необходимости стран ЕС увеличить темпы производства вооружений. "На европейском уровне есть финансовый пакет в размере €50 млрд, решение по поводу которого все еще должно быть принято, мы не смогли сделать это на предыдущем саммите <…>, у нас будет новая попытка на следующем саммите 1 февраля. Конечно, будет важно продолжать финансировать Украину, но в конечном счете еще более важно, чтобы наша оборонная промышленность и наша промышленность, обеспечивающая безопасность, нарастили обороты", - заметил де Кроо.

"Мы, европейцы, должны говорить, но нам также нужны мускулы. У нас привычка говорить, но, возможно, у нас нет привычки демонстрировать мускулы, и я думаю, что мы должны чаще делать это", - добавил глава бельгийского правительства.

О помощи Запада Украине

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между Демократической и Республиканской партиями по этим вопросам продолжаются.